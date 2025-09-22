Ayder Yaylası yolu kapandı, tahliye başladı! Askeri helikopterler devrede

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'in birçok kentinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur, sel ve su baskınlarına neden olurken; uzmanlar yağışların devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı. Bu süreçte yağışlardan olumsuz etkilenen illerden biri de Rize oldu.

Hafta sonu etkili olan yağışların ardından, Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım sel ve heyelanlar nedeniyle karadan kapanınca, bölgeye ulaşım havadan helikopterlerle sağlandı.

ASKERİ HELİKOPTERLER DEVREDE

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı’ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı. Bölgeye 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı.

Rize-Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınırken, yaylaya giden helikopterler Ayder Turizm Merkezi’nde mahsur kalan vatandaşların da tahliye çalışmalarına başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Rize İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterler ile vatandaşlar bulundukları bölgeden alınarak Rize-Artvin Havalimanı’na tahliye ediliyor. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılırken, sağlık personeli takviyesi de yapılıyor.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, vatandaşlarımızın yanındadır" denildi.