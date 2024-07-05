Aydın'da kan konduran infaz! Pusu kurup, kurşuna dizdi...

Kuşadası'nda eski eş dehşet saçtı. Bir süre önce boşandığı karısı ve erkek arkadaşına pusu kuran öfkeli adam kurşun yağdırdı. Olayda kadının sevgilisi canından oldu.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde yaşandı. Peş peşe gelen silah silah sesine koşan mahalleli gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yerde kanlar içinde kalan adamın başında şoka girmiş bir kadını gören vatandaşlar hemen polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın detayları da ortaya çıktı...

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURMUŞ

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, silahlı saldırıda bulunan M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin O.M. isimi şahısla sevgili olduğu öğrenildi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen kadın ile sevgilisi O.M.’yi uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.’nin gece yarısı sokakta pusu kurduğu iddia edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Eski eş, kadın ve erkek arkadaşını evden çıktığı sırada kurşun yağmuruna tuttu. Olayda kadına şans eseri kurşun isabet etmezken erkek arkadaşı ise başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KADIN ŞOKA GİRDİ

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.