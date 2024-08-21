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Aydın'da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde birçok kez yaşanan yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi Aydın'da eklendi. Çine Hallaçlar mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Aydın’da yolcu otobüsünün bir yayaya çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Aydın'da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaza, Çine Hallaçlar mevkii Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametinden Aydın istikametine ilerleyen 34 BK 9643 plakalı yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yoldan çıkarak yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Aydın'da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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