AYM Başkanı Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay cevabı

13 Ocak 2024 05:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 05:46

HABER MERKEZİ / ANKARA - TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvuruda ihlal kararına uyulmaması ile başlayan yüksek yargı geriliminde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’dan Yargıtay’a cevap geldi.

Arslan, yüksek mahkeme kararlarının uygulanmamasının hiçbir gerekçesi olamayacağını belirterek, “Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir” dedi.

Yüksek mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencileri için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Arslan, "Adli ve idari yargı sisteminde nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkisinin ilgili yüksek mahkemelere ait olduğu, dolayısıyla kesinleşmiş kararları ortadan kaldırmaya yönelik ihlal kararları verilemeyeceği ileri sürülmektedir. Açıkçası bu görüşün anayasal veya yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi bireysel başvuru kurumunun doğasıyla da bağdaştığı söylenemez" diye konuştu.

"AYM KARARLARI KESİNDİR"

Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Elbette, yüksek mahkemeler dahil kamu gücü kullanan tüm organlar Anayasa’yı yorumlama yetkisine sahiptir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa’yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Kararlar, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri, herkesi ve her kurumu bağlar.

Anayasa Mahkemesi, bir konuda karar verdikten ve son sözü söyledikten sonra katılmasak da buna uymak zorundayız. Bir yargı kararına katılmamak farklı, ona uymamak farklıdır. Birincisi meşru, ikincisi ise meşru değildir. Unutmayalım ki mahkeme kararları hatasız veya doğru olduğu yahut beğendiğimiz için değil, mahkeme kararı olduğu için uygulanmak zorundadır.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin nihai ve bağlayıcı kararından sonra artık mahkemeler ya da anayasal organlar arasında ortaya çıkabilecek görüş, yorum veya yaklaşım farklılıkları sadece eleştiri konusu olabilir. Ancak bu farklılıklar Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz.

"UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZEN MERCİ AYM'DİR"

Anayasal uyuşmazlıkları çözen merci Anayasa Mahkemesidir. Diğer kamu makamlarının konumu, uyuşmazlığın tarafı olmaktan ibarettir. Herhangi bir yargısal uyuşmazlıkta tarafların yorumunun uyuşmazlığı çözen mahkemenin yorumundan üstün olduğu düşünülemeyeceği gibi bunun en temel hukuk mantığıyla bağdaştırılması da mümkün değildir.

Anayasa, hiçbir kurum veya kişiye Anayasa Mahkemesinin kararlarını Anayasa’ya uygunluk konusunda denetleme görevi vermemiştir. Aklıselimle hareket ederek ihlal kararlarının etkili icrası dahil tüm meselelerimizi sadece hukuk zemininde kalmak suretiyle çözmek zorundayız."