Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararı değerlendirmesi, 'Meclis yargı krizine taraf olmayacak'

11 Ocak 2024 07:00 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 07:14

Haber Merkezi ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında Can Atalay kararı sebebiyle yaşanan krizi değerlendiren Kurtulmuş şöyle konuştu:

"BU MESELENİN SUHULETLE ÇÖZÜLMESİ EN DOĞRU YOL"

Yargıtay, Meclis’e Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yazı gönderdi. Yazıyı şimdiye kadar Genel Kurul’a göndermedik. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmede TBMM’nin taraf olmaması için, bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz. Meclis Başkanlığının siyasi polemik içerisine çekilmesine izin vermem. Daha önce Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndaki durum yaşanmasın diye AYM kararının beklenmesi gerektiğini düşündüm ve bunu Meclis’te okutmadım. Ama bu meselenin bir şekilde halledilmesi lazım.

"TBMM HUKUKİ TARTIŞMANIN TARAFI DEĞİL"

TBMM hukuki tartışmanın tarafı değil, olamaz. Bu nedenle ısrarla bu tartışmanın tarafı olmaması ve bu tartışmanın siyasi bir tartışmaya dönmemesi için gayret sarf ettik. TBMM gündemine hâkimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar.