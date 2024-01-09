Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebi reddedildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki karar üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM Başkanlığı CHP'nin talebine ret cevabı verdi.

    CHP&#039;nin Can Atalay&#039;la ilgili olağanüstü toplantı talebi reddedildi
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştı. TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret cevabı verdi.

    CHP'NİN ATALAY TALEBİNE TBMM'DEN CEVAP

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'nin başvurusuna yazılı cevap verdi. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada "CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, "İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir." denildi.

    ANAYASA VE İÇTÜZÜK GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİL

    İlgili önergenin 5 Ocak 2024'te Meclis Başkanlığına sunulduğunu, önerge ile TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddesi uyarınca TBMM'nin 9 Ocak 2024'te toplantıya çağrılmasının talep edildiğini ifade eden Kurtullmuş, şunları kaydetti:

    "Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulunun 26 Aralık 2023 tarihli 47'nci birleşiminde Genel Kurulun 28 Aralık 2023 ile 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde toplanmaması yönünde karar alınmıştır. İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, TBMM'nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplanarak karar alabildikleri bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 7'nci maddelerine göre mümkün değildir.

    Anılan tarihlerde toplanmama kararı almış olan Genel Kurulun, İçtüzüğün 54'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 saat 15.00'te toplanacağı malumunuzdur. Bu bağlamda, toplantı için talep ettiğiniz tarih değerlendirilmiş ve toplantı talebine konu genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun Genel Kurulun 16 Ocak 2024 Salı günkü birleşiminde ele alınabileceği sonucuna varılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle talep ettiğiniz tarihte İçtüzüğün 7'nci maddesi uyarınca toplantı yapılmasına gerek görülmemiştir."

    ChpMeclis
    Haberler > Politika > CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebi reddedildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa etti - PolitikaRüşvet operasyonu sonrası Bilecik Belediye Başkanı istifa ettiAkşener'den CHP'ye gönderme: İyi ki bu kararı aldık - PolitikaAkşener'den CHP'ye gönderme: İyi ki bu kararı aldık‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’ - Politika‘31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz’YRP, 57 ilde belediye başkan adaylarını ilan etti - PolitikaYRP, 57 ilde belediye başkan adaylarını ilan ettiİYİ Parti'de 6 istifa birden! - PolitikaİYİ Parti'de 6 istifa birden!İstanbul trafiği için harekete geçti! Murat Kurum: Mahmutbey kavşağındaki yükü azaltacağız - Politikaİstanbul trafiği için harekete geçti! Murat Kurum: Mahmutbey kavşağındaki yükü azaltacağızDEM Parti’den CHP’ye önce rest sonra yeşil ışık! - PolitikaDEM Parti’den CHP’ye önce rest sonra yeşil ışık!'Akşener istifa resti çekti' iddialarına İYİ Parti'den yalanlama - Politika'Akşener istifa resti çekti' iddialarına İYİ Parti'den yalanlama'Başka partide olduğum için AK Parti’ye oy vermemiştim' - Politika'Başka partide olduğum için AK Parti’ye oy vermemiştim'Ali Babacan’dan kafaları karıştıran ‘İmamoğlu’ paylaşımı - PolitikaAli Babacan’dan kafaları karıştıran ‘İmamoğlu’ paylaşımı
    Sonraki Haber Yükleniyor...