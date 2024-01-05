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    Yüksek yargıda Can Atalay krizi büyüyor, masallı gönderme!

    AYM kararı için Yargıtay’ın, ‘Hukuki değeri yok’ çıkışı tartışılıyor. AYM üyesi ‘karınca-fil’ masalı üzerinden Yargıtay’a yüklendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Adalet Bakanı’ndan da açıklama geldi.

    Yüksek yargıda Can Atalay krizi büyüyor, masallı gönderme!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yargıtay 3. Ceza Dairesinin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin (AYM) ikinci defa verdiği ‘hak ihlali’ kararına ‘hukuki değeri yok’ çıkışı konuşulmaya devam ediliyor. AYM üyesi Kenan Yaşar, sosyal medya hesabından Yargıtay’ın açıklamasına imalı göndermelerde bulundu. ‘Karınca-fil’ hikâyesi üzerinden mesaj veren Kenan Yaşar “Karıncalar fili çok kıskanır. ‘O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz’ derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar: Ez onu! Ez onu!” dedi. Kenan Yaşar, önceki gün de Nurullah Genç’in şu dizelerini paylaşmıştı: Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü. Mahkûmlar yargılıyor; hâkimler mahkûm şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü.

    AYM KEYFÎLİĞİNE DUR DENİLDİ

    Tartışmalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da dahil oldu. AYM’yi hedef alan Uçum “Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasanın gereğini yapıyor, anayasayı ihlal eden AYM’dir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından AYM’nin bu keyfi kararlarına uyulmaması anayasanın ve hukuk güvenliğinin savunulmasıdır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdiği her iki uymama kararıyla AYM’nin keyfiliğine dur demiş ve pozitif hukuk düzenini savunmuştur. Bu son derece kıymetli bir hukuk tavrıdır. Ortada bir kriz yoktur” dedi.
    Bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. “İki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın vermiş olduğu karar” diyen Bakan Tunç “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM’de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz” diye konuştu. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Yüksek yargıda Can Atalay krizi büyüyor, masallı gönderme!
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