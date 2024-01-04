Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki karar üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

    CHP, Meclis&#039;i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

    YARGITAY'DAN CAN ATALAY KARARI

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

    “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.

    CHP'DEN CAN ATALAY HAMLESİ

    Yerel seçim ve aday belirleme gündemiyle toplanacak olan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları, Yargıtay’ın tutuklu milletvekili Can Atalay kararının ardından bugün olağanüstü gündemle toplandı.

    Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin karar laan CHP yönetimi,bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından 16 Ocak'a kadar tatile çıkan Meclis'i 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. 

    Öte yandan CHP'nin Can Atalay kararının ardından başka adımlar da atacağı belirtiliyor. Kararları CHP lideri Özgür Özel'in açıklaması bekleniyor. CHP ayrıca 14 Ocak’ta Ankara’da miting yapacağı da belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpSondakikaCan AtalayMeclis
    Haberler > Politika > CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı kim olacak? - PolitikaAK Parti Şile Belediye Başkan Adayı kim olacak?AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden randevu istedi - PolitikaAK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden randevu istediMuharrem İnce İzmir'e aday olacak mı? CHP binasından duyurdu - PolitikaMuharrem İnce İzmir'e aday olacak mı? CHP binasından duyurduSeçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti - PolitikaSeçimlere 3 ay kala 2 parti birleştiSaadet, İP’ten istifa edenlerin peşinde! - PolitikaSaadet, İP’ten istifa edenlerin peşinde!8. kattan gelecek haberi bekliyorlar - Politika8. kattan gelecek haberi bekliyorlarEski ittifak ortağından, Meral Akşener'e dikkat çeken ziyaret - PolitikaEski ittifak ortağından, Meral Akşener'e dikkat çeken ziyaretHÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı! - PolitikaHÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!Fatih Altaylı hapis yatacak mı? İstinaf'ın kararı bekleniyor - PolitikaFatih Altaylı hapis yatacak mı? İstinaf'ın kararı bekleniyorİYİ Parti'de bir istifa daha! Ali Kıdık, 'Sayfalarca sebep yazabilirim' diyerek duyurdu - PolitikaİYİ Parti'de bir istifa daha! Ali Kıdık, 'Sayfalarca sebep yazabilirim' diyerek duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...