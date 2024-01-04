CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

4 Ocak 2024 18:10 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 18:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

YARGITAY'DAN CAN ATALAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek AYM'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.

“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.

CHP'DEN CAN ATALAY HAMLESİ

Yerel seçim ve aday belirleme gündemiyle toplanacak olan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları, Yargıtay’ın tutuklu milletvekili Can Atalay kararının ardından bugün olağanüstü gündemle toplandı.

Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin karar laan CHP yönetimi,bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından 16 Ocak'a kadar tatile çıkan Meclis'i 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Öte yandan CHP'nin Can Atalay kararının ardından başka adımlar da atacağı belirtiliyor. Kararları CHP lideri Özgür Özel'in açıklaması bekleniyor. CHP ayrıca 14 Ocak’ta Ankara’da miting yapacağı da belirtiliyor.