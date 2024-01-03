CHP'de son rötuş: 4 büyükşehir adayı için gözler perşembede

3 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:15

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 1 Ocak itibariyle seçim takvimi işlemeye başladı. Siyasi partilerde ise hala devam eden aday belirleme çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), daha önce 28 Aralık’ta yapılması planlanan, ancak Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle ertelenen Parti Meclisi'ni (PM) yeni adaylarını belirlemek için 4 Ocak Perşembe günü toplayacak.

ADAY LİSTESİNE SON BİÇİM VERİLECEK

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk önce saat 11.00’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanarak, PM’ye sunulacak aday listesine son biçimini verecek. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; PM de aynı gün saat 15.30’da toplanarak, MYK tarafından sunulan aday listelerini oylayacak.

İSTANBUL'DA 4 İLÇE ADAYI PM'YE SUNULACAK

Yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 5 Ocak Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yapılacak. Aday tanıtım toplantısı da dikkate alınarak, İstanbul’da yeniden aday gösterilecek olan ilçe başkanlarının da PM onayına sunulması bekleniyor.

Bu çerçevede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yeniden aday gösterilebileceği ve PM’nin onayına sunulabileceği belirtiliyor.

4 BÜYÜKŞEHİR DAHA AÇIKLANABİLİR

CHP PM’de ayrıca yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılan büyükşehir belediye başkan adaylarının da oylanması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı netleşmesine karşın, PM onayına sunulmamıştı. Kulislerde, Çerçioğlu’nun adaylığının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilme ihtimali nedeniyle açıklanmadığı iddiaları yayılmıştı. Parti yönetimi ise Çerçioğlu’nun İzmir adaylığının hiç gündeme gelmediğini, ancak bu ilden aday olacağı iddialarının bile seçmende tepkiye yol açtığını, yine Aydın’dan aday gösterileceğini ifade ediyorlar.

Çerçioğlu’nun yanı sıra, partinin yaptırdığı anketlerde, memnuniyet oranı yüksek çıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilme olasılığı da yüksek görülüyor.

İZMİR'DE KADIN ADAY SEÇENEĞİ

CHP, halen partili belediye başkanları tarafından yönetilen, ancak memnuniyet anketlerinden düşük puanlar aldığı gerekçesiyle değiştirilme olasılığı yüksek büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ise en son açıklamayı planlıyor.

Buralarda adayların açıklanmasının ocak sonunu bulabileceği ifade ediliyor. İzmir, Antalya’nın da aralarında bulunduğu yerlerin bu kapsamda en son açıklanacağı konuşuluyor.

CHP yönetiminin İzmir için oluşturduğu 40 kişilik heyet de çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya döndü. Yaklaşık 1 hafta boyunca, adaylarla yüz yüze görüşmeler yapan, büyükşehir ve ilçelerde seçmenin nabzını tutan heyet, sivil toplum örgütlerinin de görüşünü aldı, kamuoyu yoklamaları ve memnuniyet anketleri yaptırdı.

TUNÇ SOYER'İN YERİNE MURAT BAKAN MI?

Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den memnuniyet oranı oldukça düşük çıktı. CHP kulislerinde Soyer’in yeniden aday gösterilmesini zayıf olasılık görüyor. Açık uçlu soru yöneltilerek yapılan kamuoyu anketinden ise halen CHP’nin gölge kabinesinde İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu olan İzmir Milletvekili Murat Bakan en çok tercih edilen isim oldu. Ancak CHP kaynakları, partinin kalesi olan yerlerde çok zorunlu olmadıkça milletvekili veya MYK üyelerinin aday gösterilmemesi yönünde eğilim olduğuna işaret ediyorlar.

CHP’de bir süredir, Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir’de kadın aday gösterilmesini istediği konuşuluyor. Parti kulislerinde bu konuda ön plana çıkan isim ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da büyükşehir adaylığı için mücadele ediyor.

KRİTİK İL ANTALYA

CHP, seçimin kazanılması kritik görülen Antalya’da da adayını en son açıklamayı planlıyor. 2019’daki ittifak avantajı ile seçimi kazanan CHP, 31 Mart’ta ise bu ili kritik görüyor.

Mevcut başkan Muhittin Böcek’le ilgili memnuniyet anketlerinin düşük geldiği belirtilirken, kamuoyu anketleri de dikkate alınarak, son kararın verileceği ifade ediliyor. Böcek’in yeniden aday gösterilmemesi halinde, en güçlü aday olarak ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal görülüyor.

UZUN YILLAR BAŞKANLIK YAPANLAR ADAY OLMAYACAK

CHP yönetimi, uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bazı belediye başkanlarını ise değiştirme eğiliminde. Bu çerçevede 5 dönem belediye başkanlığı yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür yeniden aday olmadı.

5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükşerşen ise bu yönde bir karar almadı. CHP kurmaylarına göre artık Eskişehir’in “simgesi” haline gelen Büyükerşen’in isteği dışında yerine başka bir ismin aday gösterilmesi olasılık dahilinde görülmüyor.

Büyükerşen’in artık 6. dönem için aday olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, Büyükerşen, seçmen memnuniyeti en yüksek belediye başkanlarımızdan. Ama artık değişim olsun, diyenler de çok fazla. Kendisi istediği sürece aday olur, ‘artık yeter’ derse de partinin işini kolaylaştırır” görüşünü dile getiriyorlar.

Ancak Büyükerşen, şimdiye kadar aday olmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapmadığı için aday olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

TEKİRDAĞ'A DA KADIN ADAY

CHP’de olan Tekirdağ’da mevcut başkan Kemal Albayrak’ın yeniden aday gösterilmesi düşük olasılık görülüyor. CHP kulislerinde, önceki dönem Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in belediye başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyor.