Muharrem İnce İzmir'e aday olacak mı? CHP binasından duyurdu

4 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:18

CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da yapılan görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

Görüşmede daha önce yerel seçimlerde İstanbul için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce'ye İzmir için aday adayı olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. İnce soruya 'Hayır' yanıtını verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklamayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Özel sözlerine 'Bugün Memleket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz' diyerek başladı.

Özgür Özel'den sonra söz alan Muharrem İnce 'yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik.' dedi.

“İZMİR’E ADAY OLMAYACAĞIM”

Seçim süreciyle ilgili kaygılarını dile getirdiklerini söyleyen İnce, gazetecilerin CHP’den İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olacak mısınız sorusuna “Hayır” cevabı verdi.

“TÜRKİYE NASIL AYAĞA KALDIRILIR DİYE KONUŞTUK”

İnce, şöyle devam etti: "Son seçimde ne yazık ki hem cumhurbaşkanlığını hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık."