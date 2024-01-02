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    CHP adaylarını belirlemek için toplanıyor! Özel-İmamoğlu rekabeti PM'de devam edecek

    CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor. 200'e yakın belediye başkan adayının açıklanması beklenirken, öte yandan gözler Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabette olacak.

    CHP adaylarını belirlemek için toplanıyor! Özel-İmamoğlu rekabeti PM&#039;de devam edecek
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yarın toplanacak olan Parti Meclisi (PM), daha önceki iki toplantısında açıkladığı 353 adaya yeni isimler ekleyecek. Ön seçim yapılan yerlerdeki adaylarla birlikte 200’e yakın ismin daha açıklanması bekleniyor.

    İZMİR VE AYDIN ADAYLARI AÇIKLANABİLİR

    Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güç mücadelesine dönüşen İzmir ve Aydın’ın adaylarının da yarın açıklanabileceği ifade ediliyor. Yeniden aday gösterilmesi düşünülmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerine, şehre gönderilen heyetin raporu da PM’de görüşülerek yeni ismin açıklanması bekleniyor. Aydın’da ise ilçe adaylarına karışmamak şartıyla Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday gösterilmesi düşünülüyor. Öte yandan anketlerde isimleri önde çıkan Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, Antalya’da Muhittin Böcek, Adana’da Zeydan Karalar ve Mersin’de Vahap Seçer’in yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. İstanbul ve Ankara’da netlik kazanan ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra, ön seçim yapılan ilçelerdeki adayların da ilan edilebileceği belirtiliyor.

    İMAMOĞLU, İSTANBUL İÇİN BASTIRIYOR

    Bu arada kurmaylarından Mahir Polat’ı Fatih’ten, Tarık Balyalı’yı ise Pendik’ten aday gösterten İmamoğlu’nun yeni adaylar için de bastırdığı ifade ediliyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelEkrem ImamoğluChp
    Haberler > Politika > CHP adaylarını belirlemek için toplanıyor! Özel-İmamoğlu rekabeti PM'de devam edecek
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