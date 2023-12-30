İYİ Parti'den istediğini alamayan CHP'ye DEM Parti'den sürpriz cevap

30 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 15:15

Yerel seçim için geri sayıma geçildi. Türkiye adım adım yeni bir halk oylamasına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi ve yasaklarını duyurdu.

Siyaset arenası seçim 3 ay kala oldukça hareketlenirken partiler sahadaki çalışmalarını ve aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yavaş yavaş bazı illerde adaylarını açıklayan partilerin gündemin de ayrıca ‘iş birliği’ var…

Genel seçime nazaran daha dağınık bir görüntü sergileyen muhalefet cephesinde İYİ Parti’nin ittifaksız seçim kararı planları alt üst ederken Cumhur kanadındaki iş birliği çalışmaları tamamlandı. Buna göre AK Parti ve MHP 59 ilde ortak hareket edecek.

İYİ Parti’den umduğunu bulamayan ana muhalefet ise rotayı Meclis’te yer alan DEM Parti'ye kırmıştı. CHP lideri Özel, DEM Parti’yi ziyaret ederek iş birliği önerisi götürmüştü.

DEM’DEN ‘YANCI DEĞİLİZ’ ÇIKIŞI

Ziyaretin ardından birçok kez genel seçimlerdeki gibi gizli kapılar arkasında değil kameralar önünde konuşmak istediklerini vurgulayan DEM Parti’den yeni bir çıkış geldi.

Alman DW Türkçe'ye konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koşulsuz, 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, muhalefete yancılık yapamayacaklarını ifade etti.

Bakırhan, açıklamasında şunları kaydetti;

Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz.

Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız, kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil.

ÖZGÜR ÖZEL NABIZ YOKLAMIŞTI

Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildiği büyük kurultayı sonrası İYİ Parti Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Ziyarette iş birliği konusu görüşülmüş ancak İYİ Parti Genel İdare Kurulu, aldığı kararla teklifi reddetmişti. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Özel, DEM Parti’yi ziyaret ederek iş birliği için nabız yoklamıştı.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, "Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu." ifadesini kullanmıştı.