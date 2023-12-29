CHP, ‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz' diyen Oktay Başaran’ı ihraç etti

29 Aralık 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 15:05

Kasım ayında yapılan büyük kurultay sonrası Özgür Özel’le yeni bir döneme başlayan ve yüzyılın affı kapsamında CHP’den uzaklaştırılan birçok kişiye partinin kapılarını yeniden açan ana muhalefette yeni bir ihraç gündeme geldi.

CHP Antalya İl Disiplin Kurulu, Türkiye’nin gündemine oturan Kanun Hükmü adlı FETÖ propagandası içeren film nedeniyle iptal edilen 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi Oktay Başaran'ı partiden ihraç ettiğini duyurdu. CHP Antalya örgütü, Başaran'ın CHP'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği ifade etti.

Oktay Başaran, karar sonrası 'Kamuoyuna Duyuru" başlığı ile yaptığı basın açıklamasında haklılığının ortaya çıktığını dile getirdi.

CHP'den ihraç edilen Başaran, FETÖ'ye kuyruk olmaktansa, onurlu ve ilkeli şekilde siyaset yapacağını belirtti.

FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyleyen Başaran, açıklamasında şunları kaydetti;

Siyasete girme kararı aldığımdaki ilk paylaşımımda 'en güzel siyaset; dürüstlüktür' demiştim. Üstlenmiş ve Yapmış olduğum tüm görevlerimde de bu ilkeyle hareket ettim. Çok şükür yanlışları söylemekten hiç korkmadım, çekinmedim. Görüyorum ki yapılamayan Antalya Altın Portakal Film festivalindeki açıklamalarımdan rahatsız olanlar olmuş. Sürecin yanlış yönetildiğini dile getirmiştim. 'Hiçbir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz' demiştim.

Halkımıza hizmet etmek için çıktığım bu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hatadan dolayı Antalya'nın değeri olan böylesi güzel bir festivale gölge düşürmüştür. Hayal kırıklığı yaşatıp, sınıfta kalmıştır. Festivali yapamaması da, benim doğruluğumun bir kanıtı olmuştur. İsminin geçtiği hain terör örgütüne karşı dik duruş sergileyememek, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, Onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir.

“ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE YAKIŞMAMIŞTIR”

Şehitlerimiz var iken 38. Antalya il kongresinde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP yüksek disiplin kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisine hiç yakışmamıştır. Takdir Antalyalı hemşehrilerimizindir. Saygılarımla"

NE OLMUŞTU?

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle iptal etmişti. Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi Oktay Başaran konuyla ilgili partisinin tutumunu eleştirmişti.

Başaran, yaptığı basın açıklamasında, "Üyesi ve neferi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını asla kabul edemem. FETÖ'ye kuyruk olmak, FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz, olmamalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Başaran, Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı eleştiri sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanlığı tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.