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    Özgür Özel’in gözü milliyetçi seçmende

    İş birliği teklifi İyi Parti tarafından reddedilen CHP ‘sağ’ görüşlü seçmenin oyunu almak için milliyetçi mesajlara ağırlık verecek.

    Özgür Özel’in gözü milliyetçi seçmende
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Sağ seçmenden oy alabilmek için İyi Parti’ye iş birliği teklifi götüren ancak ‘Hayır’ cevabı alan Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te terörü kınayan ortak bildiriye imza atmamasının ardından, milliyetçi-muhafazakâr seçmenin de oyunu kaybetme endişesi yaşıyor.

    Genel Başkan Özgür Özel, kurultayda ve sonrasında yaptığı konuşmalarda CHP’nin sağa kaydığından şikâyet ederek eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti. Kurultay sonrası “değişim” yaparak CHP’yi tekrar sola yaklaştıracağını söyleyen Özel’in, bu hedefini 31 Mart yerel seçimleri sonrasına bıraktığı belirtiliyor.

    KRİTİK YERLERDE SAĞ SÖYLEME AĞIRLIK VERİLECEK

    Sağ seçmenden oy almayı planlayan CHP yönetimi, yerel seçim çalışmalarında daha fazla sağ söylem kullanacak. CHP’ye oy verme ihtimali bulunan ancak son çıkışlarıyla küstürülen milliyetçi ve muhafazakâr kitle için özellikle İstanbul ve Ankara gibi iller için gerekirse ayrı politikalar ve etkinlikler düzenlenebileceği ifade ediliyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul ittifakını’ oluşturmak için sağa daha fazla yanaşabileceği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise İyi Parti’ye gidecek oyları tekrar kazanmak için daha fazla milliyetçi mesajlar üzerinden yerel seçim çalışması yürüteceği konuşuluyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelChp
    Haberler > Politika > Özgür Özel’in gözü milliyetçi seçmende
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