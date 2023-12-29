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    Meral Akşener'in CHP planı! Ankara'yı almak için Servet Avcı ile görüştü

    Meral Akşener'in Ankara'da 'ülkücü kökenli' bir adayı desteklemek amacıyla yaptığı girişimler kapsamında, Mansur Yavaş'ın görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı ile bir görüşme gerçekleşti. Parti yetkilileri, görüşme sonrasında Avcı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına olumlu bir yaklaşım sergilediğini ifade ettiler.

    Meral Akşener&#039;in CHP planı! Ankara&#039;yı almak için Servet Avcı ile görüştü
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlere az bir süre kala CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını açıkladı.

    Özellikle Ankara ve İstanbul'da aday belirleme süreci merakla beklenirken Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'den önemli bir hamle geldi.

    ÜKLÜCÜ KÖKENLİ ADAY

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'korkak' diyen Akşener, önceki açıklamalarında Ankara ve İstanbul'da 'ülkücü kökenli bir isimle' seçimlere katılmak istediklerini belirtmişti.

    Bu doğrultuda, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı'yı markaja alan Akşener, dün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 

    2015’ten Ekim 2023'e kadar Mansur Yavaş'ın başdanışmanı olarak görev yapan Servet Avcı'yla gerçekleşen görüşmenin ardından parti kulisleri hareketlendi.

    Avcı'nın adaylığa hazır olduğu ifade edilirken, Ankara'daki Türk milliyetçilerini birleştirebileceği değerlendirmesi yapıldı. 

    Görüşmenin ardından İYİ Parti içinde, Avcı'nın adaylığının Ankara'da etkili bir Türk milliyetçi birlikteliği sağlayabileceği düşünülüyor. Partinin yılbaşından sonra hızlıca 81 ildeki adaylarını açıklayacağı ifade edilirken, Ankara'da Avcı'nın adaylığının da kısa süre içinde duyurulabileceği belirtiliyor.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meral AkşenerAnkara
    Haberler > Politika > Meral Akşener'in CHP planı! Ankara'yı almak için Servet Avcı ile görüştü
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