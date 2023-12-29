CHP’de 200 belediye başkan adayı açıklanacak! Tarih belli oldu

29 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:16

AK Parti belediye başkan adaylarını sır gibi saklarken, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

YEREL SEÇİMLER MASAYA YATIRILDI

Tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programına CHP eski milletvekili ve Tv100 yazarı Barış Yarkadaş, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Mücahit Birinci, gazeteci Fatih Atik, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş konuk oldu. Programda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler değerlendirildi.

"CHP 3 OCAK'TA 200 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLAYACAK"

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3 Ocak 2024 tarihinde 200 belediye başkan adayını açıklayacağını ileri sürdü.

Yarkadaş "CHP 3 Ocak günü MYK ve parti meclisini toplayacak CHP’de olmayan belediye başkanlarının bir kısmını daha açıklayacak. 200’ün üzerinde belediye başkanı açıklanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

4 BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANMIŞTI

CHP, 14 Aralık'ta 4'ü büyükşehir olmak üzere, 220'den fazla seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Bolu'da Tanju Özcan yeniden aday gösterilmişti.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ahmet Akın olmuştu.