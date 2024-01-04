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    Meral Akşener’in ‘savaş ilanı’ İstanbul ve Ankara’yı kaybettirir mi? Özgür Özel’den dikkat çeken cevap

    CHP Genel Başkanı Özel yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara’daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski ittifak ortağı Akşener’in ‘savaş ilanı’ iki büyükşehrin kaybedilmesine yol açar mı sorusuna da cevap verdi.

    Meral Akşener’in ‘savaş ilanı’ İstanbul ve Ankara’yı kaybettirir mi? Özgür Özel’den dikkat çeken cevap
    Gündem Haberleri  / BBC Türkçe

    Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu devralan CHP lideri Özgür Özel, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

    “ANKARA’DA 12, İSTANBUL’DA 18 AK PARTİ ADAYI ÖLÇTÜRDÜK”

    AK Parti’nin Ankara ve İstanbul adaylığı için ismi geçenlerle ilgili anket yaptırıldı mı sorusuna cevap veren Özel “Ankara’da 12, İstanbul’da 18 adayı ölçtürdük, ayrı ayrı. Hiçbirisi Ekrem İmamoğlu’nu, MansurYavaş’ı yakalayamıyor. Ve Tayyip Erdoğan için ‘Siz kiminle kaybedeceksiniz’ gibi bir durum var yani. Tabii ben bu lafın karşısında Ekrem Bey ve Mansur Bey’e hep şunu söylüyorum; ‘Sakın rehavete kapılmayalım, son sözü sandık söyler, geçen seçimden daha çok çalışmalısınız’ diyoruz. Onlar da diyorlar ki, belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak çok önemli biz de belediye meclis çoğunluğu çok önemli, biz de var gücümüzle bunu sağlamak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

    “BEN SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İLAN EDİYORUM”

    Eski İttifak ortağı Akşener ile CHP arasındaki krize de değinen Özel, “Ben asla ve asla muhalefete muhalefet etmem. Bu lafı yeni söylemiş değilim. 8 yıl grup başkanvekilliği yaptım, zaman zaman muhalefet partilerinin her birinden bize saldırılar geldi. Ben söz aldığımda, hep şunu söyledim, “Ben muhalefete muhalefet etmem, muhalefete muhalefet etmek iktidara kazandırır. Benim işim iktidara muhalefet etmek iktidara muhalefet etmek, halka kazandırır. Ben aslında Hacıbektaş’ta bunu bana sordular, cevabını da verdim. Ben, bütün muhalefet partilerine barış ilan ediyorum. Ve bütün muhalefet partili seçmenlere; siz bize bakmayın, ilçede, sokakta, beldede, ilde birleşin, diyorum” şeklinde konuştu.

    “AKŞENER’İN KARARI BİZE SEÇİM KAYBETTİRMEZ”

    İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul’da aday çıkarma kararı sonrası kaybetme endişesi taşıyor musunuz sorusuna ise Özel şöyle cevap verdi:

    Ben seçim kaybettireceğini düşünmüyorum. Ben İYİ Partililerin en iyi kararı vereceğini düşünüyorum.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: BBC Türkçe
    Özgür ÖzelMeral Akşener
    Haberler > Gündem > Meral Akşener’in ‘savaş ilanı’ İstanbul ve Ankara’yı kaybettirir mi? Özgür Özel’den dikkat çeken cevap
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