Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargıda 'torpil' iddialarına cevap

4 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:34

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın telefonuna 'torpil' mesajları atıldığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"TEK KRİTER LİYAKAT"

"Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetden de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Topril vesaire iddialarını reddediyoruz."