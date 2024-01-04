- Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargıda 'torpil' iddialarına cevap
Adalet Bakanı Yılmaz, yargıda torpil iddialarıyla ilgili "Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir." dedi.
Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın telefonuna 'torpil' mesajları atıldığı iddia edilmişti.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"TEK KRİTER LİYAKAT"
"Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetden de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Topril vesaire iddialarını reddediyoruz."
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi