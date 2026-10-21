Anayasa Mahkemesi (AYM) Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti. Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek.

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AYM, "Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini oy çokluğuyla reddetti.

Karar 8-4 oy çokluğuyla reddedildi.

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLDÜ

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Yeni Parti'nin ismine ilişkin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu AYM, başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

AYM'den Yeni Parti kararı! İsmi değişecek mi?

SAVUNMA İÇİN BİR AY SÜRE TANINMIŞTI

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.

Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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