Yerel yönetimlerde reform! AK Parti, sona gelinen düzenlemeyi Meclis'e sunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında salı günü gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında yerel yönetimlere ilişkin 'kapsamlı reform' çalışmaları masaya yatırıldı. Belediyelerde yetki karmaşasını gidermek ve mali disiplini esas almayı içeren teklifin kısa zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.
AK Parti, şeffaflık ve denetim, mali yapı, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ile yerel yönetimlerde yeni uygulamalar, imar ve planlama başlıkları altında yürütülen yerel yönetimler reform çalışmasına son şeklini vererek, en kısa sürede TBMM'ye sunmayı planlıyor.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yerel yönetimlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.
VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNE VURGU YAPILDI
Sunumda, özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerin belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşı mağdur ettiğinin altı çizildi.
MALİ DİSİPLİN MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK
Belediyelerin mali yapısını disipline eden bir düzenlemenin yapılması gerektiğine işaret edilen sunumda, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
YETKİ KARMAŞASINA SON
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
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TBMM'YE SUNULACAK
Bu kapsamda, AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği ifade edildi.
Reform çalışmalarının "yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar", "imar ve planlama" başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği öğrenildi.