Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK'da kurmaylarına net 'fon soruşturması' mesajı: Gereğini yapacağız

AK Parti MKYK toplantısında fon soruşturmasına ilişkin kurmaylarına net mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" dedi. Muhalefetin dolduruşuyla hareket edilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulunan Erdoğan, "Yahşiyan'da, Esenyurt Belediyesi'nde gereken nasıl yapıldıysa yine yapacağız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanmıştı.

Erdoğan, toplantıda fon soruşturması başta olmak üzere kurmaylarına net mesajlar verdi.

TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan MKYKda kurmaylarına net fon soruşturması mesajı: Gereğini yapacağız

"MUHALEFETİN DOLDURUŞUNA GELMEYİN"

Serinkanlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde süreci takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Biz muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz. Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin" dedi.

Fon soruşturmasında gerekenin yerine getirileceğini altını çizen Erdoğan, "Biz gereğini yaptık yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

Süreci kendi takvimlerine göre yöneteceklerini söyleyen Erdoğan, "Evet tabii ki kol kırılır, yen içinde kalır değil. Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan MKYKda kurmaylarına net fon soruşturması mesajı: Gereğini yapacağız

YAHŞİHAN VE ESENYURT'U İŞARET ETTİ

Erdoğan, "Yahşiyan'da, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde gereken nasıl yapıldıysa yine yapacağız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan MKYKda kurmaylarına net fon soruşturması mesajı: Gereğini yapacağız

GÜLER SUNUM YAPTI

Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in fon soruşturmasına dair bir sunum yaptığını aktaran Merve Şahin, "Bu sunumda; ince işçilikte çalışılarak kimin ne yaptığının ortaya çıkarılacağı vurgulandı. Abdullah Güler, sunumda çalışmalara ilişkin piyasa bozucu eylemlerin karışıp karışmadığı, içeriden bilgi alma ve sahte bilgi verme gibi unsurlar olup olmadığının da tek tek inceleneceğini belirtti" dedi.

Şahin, "Öte yandan toplantıda, SPK kanununun 104, 106 ve 107. maddeleri bağlamında kişi eğer ceza alacak konumda olacaksa gereği tereddütsüz bir şekilde yapılacak vurgusu yapıldı" sözlerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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