Fon soruşturmasında yeni dalga! 26 gözaltı: Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 şüpheli yakalandı. Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerinin incelendiği soruşturmada, İnan Altınbaş gözaltına alınırken kardeşi Nusret Altınbaş'ın yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Altınbaş ailesinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması genişletildi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) hazırladığı raporlar ve savcılığa yapılan yazılı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler mercek altına alındı. İncelemeler doğrultusunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirketin hisselerine ilişkin iddialar değerlendirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre inceleme kapsamına alınan şirketler şöyle:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin işlemler, SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan başvurular doğrultusunda soruşturma kapsamına alındı.

Nusret Altınbaş

31 KİŞİ HAKKINDA KARAR, 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon gerçekleştirildi.

SPK tarafından iletilen raporların ve yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 5 kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

NUSRET ALTINBAŞ ARANIYOR, KARDEŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden biri Atlas Portföy'ün sahibi olarak bilinen Nusret Altınbaş oldu.

Nusret Altınbaş hakkında gözaltı kararı verilirken kardeşi İnan Altınbaş operasyon kapsamında yakalandı.

Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İnan Altınbaş

ALTINBAŞ AİLESİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin dikkat çeken bir gelişme de Altınbaş ailesinin mal varlıklarıyla ilgili yaşandı.

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu tedbirin kapsamına ve hangi aile fertlerini içerdiğine ilişkin ise Başsavcılığın kamuoyuyla paylaşılan ilk açıklamasında ayrıntı verilmedi.

BAZI ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Metin Kartal Emür, Mustafa Terzi, Zuhal Topaloğlu, Seyit Tahir Özek, Konuralp Özkan, Rüstem Karakaya, Furkan Açar, Neda Soydan, Ömer Eryılmaz, Mustafa Zeki Kayahan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, İnan Altınbaş, Ayşegül Kaya, Osman Uçar, Canan Özdemir olduğu öğrenildi.

16 MİLYAR LİRA ÇIKIŞ YAPILDI

Öte taraftan soruşturma kapsamında Atlas Portföy'ün eylül ayı içinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı belirlendi. Altınbaş Holding sahibi şüpheli Nusret Altınbaş bugün düzenlenen operasyonda yakalanamadı. Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise 26 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Aile fertlerinin tüm malvarlıkları da soruşturma kapsamında donduruldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında yürütülecek adli işlemler ve soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala