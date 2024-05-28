Aynı okulda ikinci vaka! Veli, öğrenci dolu sınıfı bastı

Darıca'da bir veli, öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarıldı. Öte yandan, yine aynı okulda geçen sene 2 öğretmen velilerin saldırısına uğramıştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda iddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için okula geldi.

Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı.

AYNI OKULDA İKİNCİ VAKA

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.