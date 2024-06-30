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Baba ve oğlu birbirinden ayıran kaza!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baba ve oğlu birbirinden ayıran kaza!
Eskişehir, Kaza, Trafik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Enes Erdem Ç. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası K.Ç. yaralandı.

Eskişehir istikametinden Bozüyük yönünde ilerleyen Enes Erdem Ç.’nin kullandığı otomobil, Poyra köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçta bulunan Enes Erdem Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan baba K.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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