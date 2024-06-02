Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 04:44 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 05:01 - Güncelleme:

Çorlu, Kaza, Trafik Kazası, Haber

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Çorlu’da bir baba, oğlunun kullandığı aracı sollamaya çalışırken zincirleme kazaya sebep oldu. Üç otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.