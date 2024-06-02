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Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı
Çorlu, Kaza, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorlu’da bir baba, oğlunun kullandığı aracı sollamaya çalışırken zincirleme kazaya sebep oldu. Üç otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk dört kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Hatip Mahallesi, Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi.

Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı - 1. Resim

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Erdem Koç yönetimindeki otomobil, önünde seyreden aracı sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Burak Koç’un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı. Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı - 2. Resim

Otomobillerde sıkışan yaralılar Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı - 3. Resim

Birsen Koç ve Erdem Koç

OĞLUNU SOLLAMAK İSTEDİ FACİAYA SEBEP OLDU

Kazada ölen sürücü Erdem Koç’un, oğlu Burak Koç’un kullandığı otomobili sollamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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