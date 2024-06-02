Babadan oğluna öldüren sollama! 3 kişi canından oldu, 4 kişi de yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorlu’da bir baba, oğlunun kullandığı aracı sollamaya çalışırken zincirleme kazaya sebep oldu. Üç otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk dört kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Hatip Mahallesi, Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi.
KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI
Erdem Koç yönetimindeki otomobil, önünde seyreden aracı sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Burak Koç’un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı. Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobillerde sıkışan yaralılar Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Birsen Koç ve Erdem Koç
OĞLUNU SOLLAMAK İSTEDİ FACİAYA SEBEP OLDU
Kazada ölen sürücü Erdem Koç’un, oğlu Burak Koç’un kullandığı otomobili sollamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı