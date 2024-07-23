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Babasının tarlasından 1,5 ton Antep fıstığı çaldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Babasının tarlasından 1,5 ton Antep fıstığı çaldı!
Gaziantep, Nizip, Antep Fıstığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yaşayan M.Ö. isimli vatandaş bahçesindeki 1,5 ton Antep fıstığının çalındığını görünce jandarmaya gitti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hırsızın oğlu olduğunu tespit etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde M.Ö. isimli vatandaşın fıstık bahçesindeki 90 ağaçta bulunan 1,5 ton Antep fıstığının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın şüphelisinin müştekinin oğlu M.Ö. olduğu tespit edildi. Babasının tarlasından Antep fıstığı çalan şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli M.Ö. hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken ele geçirilen Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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