Babasının tarlasından 1,5 ton Antep fıstığı çaldı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme:

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Gaziantep'te yaşayan M.Ö. isimli vatandaş bahçesindeki 1,5 ton Antep fıstığının çalındığını görünce jandarmaya gitti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hırsızın oğlu olduğunu tespit etti.