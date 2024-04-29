Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bağcılar'da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var

Bağcılar'da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar&#039;da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar’da bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Maskeli saldırgan mekana kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karışırken olayda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis zanlının peşine düştü.

Olay saat 22.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı.  Maskeli saldırgan kafenin önüne gelerek kurşun yağdırmaya başladı.

Bağcılar'da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var - 1. Resim

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kafede oturanlardan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var - 2. Resim

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafenin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü! İş yerine sığınarak canını kurtardı - GündemGöztepe Süper Lig'e çıktı, İzmir savaş alanına döndü!Erzurum'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - GündemErzurum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varAnkara'da iki ailenin kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var - GündemAnkara'da iki ailenin kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar varİliç’te gizli saklı kalmayacak! Maden felaketi tüm yönleriyle mercek altında - Gündemİliç’te gizli saklı kalmayacakErmeni vahşetine yeni delil, 500 bin Türk öldürüldü - Gündem500 bin Türk öldürüldüMüfredata kalkınma hamlelerimiz de girdi! Yüz akı projelerimiz okullarda ders olarak anlatılacak - GündemGurur projeleri müfredatta
Sonraki Haber Yükleniyor...