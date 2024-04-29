Bağcılar'da bir kafeyi silahla taradılar, yaralılar var

Bağcılar’da bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Maskeli saldırgan mekana kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karışırken olayda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis zanlının peşine düştü.

Olay saat 22.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Maskeli saldırgan kafenin önüne gelerek kurşun yağdırmaya başladı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kafede oturanlardan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafenin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



