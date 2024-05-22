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Bahan Kaban'ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahan Kaban&#039;ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu
Kadıköy, Cinayet, Silah, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Kadıköy'de bir kişi şüpheli davranışları üzerine polis tarafından durduruldu, ve kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Zanlı ekiplere sahte kimlik verince de ortalık karıştı. Şüpheli şahıs çıkan arbedede yanındaki silahı kullandı, hem kendini hem de bir polisi vurdu. Olayda hayatını kaybeden zanlının geçen hafta öldürülen Bahan Kaban'ın katili olduğu ortaya çıktı. Yaralı polis ise hastaneye sevk edildi.

Kadıköy'de cinayetten aranan şahıs, emniyet ekiplerinin kimlik kontrolünde polise sahte bilgi verince arbede çıktı. Olay 22.30 sularında Söğütlüçeşme metrobüs durağında yaşandı.

Bahan Kaban'ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu - 1. Resim

POLİSE SAHTEKİ KİMLİK VERDİ

Metrobüs çıkışındaki polisler şüpheli davranışları üzerine Gökhan Yıldız'dan kimlik istedi. Başkasına ait kimliği verirken fark edildi. Bunun üzerine polis Yıldız'ı gözaltına almak istedi ve ortalık karıştı.

HEM KENDİNİ HEM DE POLİSİ VURDU!

Şahıs yanında taşıdığı silahı çıkartıp kazara kendini ve  ve E.B. (39) adlı polis memurunu yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı polis memuru E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahan Kaban'ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu - 2. Resim

Olay yerindeki görgü tanığı Nihat Ceylan, "Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhalde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Şahsın durumunu bilmiyorum, ambulansa aldılar, götürdüler. Polis de herhalde bacağından yaralandı." şeklinde konuştu.

Bahan Kaban'ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu - 1. Resim

ESKİ NİŞANLISINI ÖLDÜRMÜŞ!

Yapılan soruşturmada şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'ın 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece'de yaşanan eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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