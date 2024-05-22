Bahan Kaban'ın katili bulundu! Hem kendini hem de bir polisi vurdu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 04:13 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 04:40 - Güncelleme:

Kadıköy, Cinayet, Silah, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Kadıköy'de bir kişi şüpheli davranışları üzerine polis tarafından durduruldu, ve kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Zanlı ekiplere sahte kimlik verince de ortalık karıştı. Şüpheli şahıs çıkan arbedede yanındaki silahı kullandı, hem kendini hem de bir polisi vurdu. Olayda hayatını kaybeden zanlının geçen hafta öldürülen Bahan Kaban'ın katili olduğu ortaya çıktı. Yaralı polis ise hastaneye sevk edildi.