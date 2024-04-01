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Haberler > Gündem > Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var

Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji&#039;den yeni açıklama var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Günlerdir etkili olan sıcak hava bugün de devam edecek. Yurt genelinde güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var - 1. Resim

TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR

Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA GÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ 25°C

Az bulutlu

KOCAELİ 29°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ 30°C

Az bulutlu

İZMİR 30°C

Az bulutlu

MANİSA 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 29°C

Az bulutlu

MERSİN 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 28°C

Az bulutlu

KAYSERİ 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

DÜZCE 30°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

SİNOP 19°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 25°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C

Az bulutlu

TOKAT 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON 19°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 17°C

Az bulutlu

KARS 17°C

Az bulutlu

MALATYA 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C

Az bulutlu

SİİRT 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C

Az bulutlu ve açık

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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