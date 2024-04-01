Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Günlerdir etkili olan sıcak hava bugün de devam edecek. Yurt genelinde güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR
Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA GÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELİ 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ 30°C
Az bulutlu
İZMİR 30°C
Az bulutlu
MANİSA 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 29°C
Az bulutlu
MERSİN 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 28°C
Az bulutlu
KAYSERİ 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
DÜZCE 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
SİNOP 19°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 25°C
Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C
Az bulutlu
TOKAT 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TRABZON 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 17°C
Az bulutlu
KARS 17°C
Az bulutlu
MALATYA 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 27°C
Az bulutlu
SİİRT 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi