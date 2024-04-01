Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 07:34 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 07:41 - Güncelleme:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Günlerdir etkili olan sıcak hava bugün de devam edecek. Yurt genelinde güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.