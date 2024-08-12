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Bahçeli taraftarı olduğunu açıklamıştı! Fatih Karagümrük'ten Amedspor'a bozkurtlu karşılama

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Bahçeli taraftarı olduğunu açıklamıştı! Fatih Karagümrük&#039;ten Amedspor&#039;a bozkurtlu karşılama

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TFF 1.Lig'in açılış haftasında Fatih Karagümrük ile Amedspor ekipleri bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarı olduğunu açıkladığı Karagümrük'ün taraftarları deplasman ekibi Amedspor'u bozkurt işareti ile karşıladı.

Fatih Karagümrük ile Amedspor arasındaki müsabaka TFF 1.Lig'in açılış haftasında  İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında artık Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu ifade ederken, maçta deplasman takımı Amedspor'a sürpriz bir karşılama yapıldı. 

BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR

Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı. Karagümrük taraftarları maç öncesi sosyal medyadan "Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılaşacağımız amedspor maçında. Karagümrük taraftarları olarak İstiklal Marşın'da UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'a Türk'ün Sembolü bozkurt yaparak destek olacağız. Haydi gel sen de katıl bize" sözleri ile çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli taraftarı olduğunu açıklamıştı! Fatih Karagümrük'ten Amedspor'a bozkurtlu karşılama - 1. Resim

BAHÇELİ BEŞİKTAŞ'I BIRAKIP KARAGÜMRÜK'Ü TUTTUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" sözlerini kullanarak yeni takımını duyurmuştu. 

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