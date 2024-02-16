Bahçelievler'de durağa dalıp 2 kişiyi öldürmüştü! İETT şoförü hakim karşısına çıktı

İstanbul Bahçelievler'de 2 Şubat 2023 tarihinde otobüsle durağa çarpan İETT şoförü Sefer Baldan'ın yargılanması başladı. Tutuklu sanık, kazanın tansiyon ilacını almadığı için gerçekleştiğini söyledi. Savcı, uyuya kalarak iki kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün 22 yıla kadar hapsini talep etti

İstanbul Bahçelievler E-5 yan yolda geçen yıl 2 Şubat günü feci bir kaza meydana geldi. Sefer Baldan idaresindeki 97 numaralı İETT otobüsü, kontrolden çıkarak durağa daldı. Aracın çarpması sonucu Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev öldü, Fehmi Aydın ve İbrahim Şekerli yaralandı.

Oynat Bahçelievler’de İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada Bahçelievler’de İETT otobüsünün durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"GÖZLERİM KARARDI" DEDİ, UYUYA KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü "Tansiyonum ilacımı almamıştım. Bir anda gözlerim karardı. Kendime geldiğimde olan olmuştu" dedi. Yolcular ise şoförün uyuya kaldığını ileri sürdü. Araç içi kamera kaydını seyreden ekipler, bu iddianın doğru olduğunu belirledi. Ardından zanlı cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDE 15 YIL İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sefer Baldan hakkında ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargı süreci başladı.

ADLİ TIP RAPORU, SUÇU İSPATLADI

Kazanın davası bugün Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık, duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme başkanı, olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaştığını belirtti. Hazırlanan raporda, Baldan’ın asli kusurlu, ölenler ve yaralananların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İKİ DEFA UYANDIRMIŞLAR!

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, otobüsün, durağa yanaşırken kaldırıma çıktığını dile getirdi. Aracın Kaya, Rzayev ve Aydın’a çarptığı, Şekerli’nin ise kaçması sonucu durağın demirine çarparak sağ kalça ve bacak kısmından yaralandığı kaydedildi. Yolcuların, uyuya kalan şoförü iki defa uyardığı ifade edildi. Baldan'ın, olay tarihinde uzun süre yorgun ve dikkatsiz biçimde araç kullandığı, bu durumun elektronik algılama sistemi ile de tespit edildiği aktarıldı. Mütalaada, Baldan'ın 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

"SUÇUM YOK"

Ardından söz verilen Sefer Baldan "Suçum yok. Tansiyon ilacımı almamam sebebiyle uyku halinde olduğum görülecektir. Bilerek isteyerek bu kazayı yapmadım” dedi. Avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul edip duruşmayı erteledi.