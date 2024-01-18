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    Bahçeli'nin 'Huzur Hattı' teklifine uzmanlardan destek geldi: Bir milyon insanın güvenliğini sağlıyoruz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emekli Albay Mithat Işık, Pençe Harekâtlarının düz alana inene kadar devam etmesi gerektiğini belirterek “Türkiye, bölgedeki bir milyon insanın güvenliğini de sağlıyor. Tehdit sürdüğü sürece harekât güneye doğru genişletilecektir” dedi.

    Bahçeli&#039;nin &#039;Huzur Hattı&#039; teklifine uzmanlardan destek geldi: Bir milyon insanın güvenliğini sağlıyoruz
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Derinliği 60 kilometreye inen, Irak’ın kuzeyinden Hatay’a uzanacak Türkiye’nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı” teklifine uzmanlardan destek geldi. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü (emekli) Albay Mithat Işık “Bu derinlik bazı yerlerde 40 kilometre, bazı yerlerde 60 kilometre olur. Dağlık alan olduğu için net bir rakam vermek zor” dedi. 

    "TÜRKİYE BÖLGEDEKİ 1 MİLYON İNSANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR"

    Işık, Pençe Harekâtlarının yapıldığı bölgenin dağlık bir alan olduğuna dikkat çekerek, engebeli coğrafyanın kontrolünün düz alana inene kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Mithat Işık, şunları kaydetti: O bölgede bir milyona yakın insan yaşıyor. Türkiye, bölgedeki bir milyon insanın güvenliğini de sağlıyor. Gerek Suriye’de gerekse Irak’taki bu bölgeler merkezî hükûmetler tarafından denetlenmediği sürece biz bölgeyi sorumluluk altına alacağız. Biz bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Bizim güneye doğru güvenlik şeridini artırmamızın nedenleri arasında terör örgütüne verilen silahların imkân ve kabiliyetleri de bulunuyor. Şu anda Pençe Harekât bölgesinde terör örgütünün elinde uzun menzilli silahlar, roketler var. Biz hem Irak’ta hem de Suriye’de kendi güvenliğimiz nedeniyle bu bölgeleri hâkimiyet altında tutuyoruz. Tutmak mecburiyetindeyiz. Boşalttığımız yerlere terör örgütü geliyor. 

    KÖYSANCAK’A KADAR İNEBİLİRİZ

    Türkiye’nin Pençe-Kilit Harekât bölgelerinde kontrol edilen alanın derinliğinin 15 kilometreden başlayıp 40 kilometreye kadar çıktığını ifade eden emekli Albay Işık, dağlık olan bölgelerin bulunduğu alandan daha güneye inilebileceğini söyledi. Mithat Işık, Sincar, Mahmur Kampı ve Telafer bölgelerinin denetim altına alınması durumunda teröristlerin Irak ve Suriye arasında geçişinin önleneceğini belirterek şöyle devam etti: Eğer Merkezî Hükûmet veya Bölgesel Kürt Yönetimi ya da Peşmergeler operasyon yaptığımız bölgelerde, bizimle beraber operasyonlar yapıp belli alanları kontrol etmezlerse o zaman biz de operasyon hududumuzu Köysancak’a kadar kaydırabiliriz. Harekât bölgeleri Sincar, Mahmur Kampı, Akra ve Köysancak gibi düz alanlara kaydırılırsa dağlık bölgeleri kuzey yerine güneyden denetleyebiliriz. Suriye’de ise Kamışlı, Ayn el-Arap, Menbiç ve Tel Rifat bizim idaremizde değil. Menbiç ve Tel Rifat’ın denetimini bize bırakılacaktı. Ancak ABD bu konudaki sözünü tutmadı. Bölgeler arasında ciddi boşluklar var. Özellikle, Tel Rifat ve Menbiç’i kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekâtı ile denetim altına aldığımız Afrin ile birleştirmemiz lazım. Söz konusu bölgelerden Suriye sınırına doğru olan alanı hâkimiyet altına aldığımızda örgüt Suriye’den Irak’a geçemeyecek. Geçemediği için de o bölgede eylemler azalacak. Araçlarla Süleymaniye’ye kadar gelebiliyorlar. Tehdit devam ettiği sürece daha güneye doğru harekâtını genişletilecektir.

    Kalkınma Yolu Projesi’ne de değinen Işık, söz konusu projenin güvenliği için bölgenin terörden temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BahçeliTürkiyePençe KilitTürk Askeri
    Haberler > Gündem > Bahçeli'nin 'Huzur Hattı' teklifine uzmanlardan destek geldi: Bir milyon insanın güvenliğini sağlıyoruz
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