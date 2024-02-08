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    • Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili küle döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çorum, Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çorum'da bir vatandaş bahçesindeki otları yakmak isterken otomobil ve evinin yanmasına neden oldu.

    Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı.

    ÖNCE LASTİKLER SONRA ODUNLAR TUTUŞTU

    Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

    Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili küle döndü

    OTOMOBİL VE EVİN ÇATISI YANDI

    Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇorumYangın
    Haberler > Gündem > Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili küle döndü
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