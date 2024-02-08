Bahçesindeki otları yakmak istedi, evi ve otomobili küle döndü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'da bir vatandaş bahçesindeki otları yakmak isterken otomobil ve evinin yanmasına neden oldu.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı.
ÖNCE LASTİKLER SONRA ODUNLAR TUTUŞTU
Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
OTOMOBİL VE EVİN ÇATISI YANDI
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı