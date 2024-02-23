Bakan Bayraktar Erzincan'daki son durumu açıkladı: Heyelan riskine karşı çalışmalar sürüyor
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da heyelana sebep olan yerde stabilite durmadığı için arama çalışmalarına ara verilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesine 8 kilometre mesafedeki altın madeninde 13 Şubat'ta heyelan meydana geldi. Felaket sonrası 9 işçi, 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Bölgede yeniden heyelan riski tespit edildiği için toprak altındaki işçileri arama çalışmaları durduruldu.
"HEYELAN RİSKİNE KARŞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Sahada heyelan riskini ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor” notuyla maden sahasının içerisindeki çalışmalardan görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntülerde maden sahasının içerisinde hummalı bir çalışmanın olduğu görüldü.
4 SAVCI OLAYI ARAŞTIRIYOR
Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin maden sahasında inceleme yapacağını duyurmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı