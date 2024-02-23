Bakan Bayraktar Erzincan'daki son durumu açıkladı: Heyelan riskine karşı çalışmalar sürüyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Şubat 2024 10:47 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 11:12 - Güncelleme:

Erzincan, Heyelan, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da heyelana sebep olan yerde stabilite durmadığı için arama çalışmalarına ara verilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.