Erzincan'da heyelan riski devam ediyor! Bakan Bayraktar, madencilerin yakınları ile sahayı inceledi

Heyelana sebep olan yerdeki stabilite durmadığını için arama çalışmalarına ara verilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madencilerin yakınları ile birlikte Erzincan'daki göçük alanında incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesine 8 kilometre mesafedeki altın madeninde 13 Şubat'ta heyelan meydana geldi. Felaket sonrası 9 işçi 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Bölgede yeniden heyelan riski tespit edildiği için toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları durduruldu. Bakanların bölgedeki incelemeleri ise aralıksız olarak devam ediyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göçük altında kalan işçilerin yakınlarıyla sahada incelemede bulundu.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLERİN YAKINLARI DA YANINDAYDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Heyelana uğramış toprağın taşınması ve arama çalışmalarının güvenliğinin sağlanması ile ilgili planlarımızı işletmeye başladık. İş makineleri 24 saat aralıksız çalışarak yeni heyelan riskini ortadan kaldıracak.

Biz de bin 400 metre kotuna çıkarak yürütülen hummalı çalışmaları toprak altında kalan kardeşlerimizin yakınlarıyla yerinde inceledik. İlk günden bu yana, heyelanda kalan kardeşlerimize ulaşmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Her adımımızda, çalışmalarla ilgili her gelişmede kardeşlerimizin aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarını bilgilendiriyor, devletimizin yanlarında olduğunu en güçlü şekilde hissettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEYELAN DURUNA KADAR ARAMA YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası başlatılan arama çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Kaymaya vesile olan yerdeki stabilitenin hiçbir şekilde durmadığını belirten Yerlikaya “Devamlı surette aktif ve bir önceki zamandan daha aktif hâle gelmesiyle ilgili olan bir rapor ve nihayetinde buradaki çalışmaları, arama çalışmalarını inkıta uğratıyor” dedi.

Yerlikaya, arama işini yapanların güvenliğini öncelediklerini belirterek şöyle konuştu: Sabırlı (Vadisi) ve mangan (manganez) açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Yukarıdaki yığın liç alanındaki aktivasyon durup, stabil aşağıda güvenli çalışmaya vesile oluncaya kadar.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kazanın yaşandığı sahada çalışmaların heyelan riski göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirterek “Heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor” dedi. Adli sürece de değinen Bayraktar “Şu anda altısı tutuklu, üçü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere dokuz kişi hakkında adli işlemler sürüyor ama bu sayı artabilir” ifadelerini kullandı.