Bakan Bayraktar'dan yeni müjde: Fatih, Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara başladı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir müjdeyi paylaştı. Bayraktar, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi X hesabından Karadeniz'de devam eden gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.
"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"
Bakan Bayraktar, paylaşımında "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi