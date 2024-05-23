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Bakan Bayraktar'dan yeni müjde: Fatih, Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar&#039;dan yeni müjde: Fatih, Sakarya Gaz Sahası&#039;nda çalışmalara başladı
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Karadeniz, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir müjdeyi paylaştı. Bayraktar, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi X hesabından Karadeniz'de devam eden gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Bakan Bayraktar, paylaşımında "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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