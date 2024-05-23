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AK Parti'de değişim ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamp tarihini bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akparti, Ömerçelik, Değişim, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de köklü değişikliklerin olacağı sinyalini vermişti. Bu değişimin ne zaman olacağı merak edilirken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor." dedi.

Seçim sonrası değişim sinyali verilen AK Parti'de dün AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın seçim başarısızlığı sebebiyle istifasından sonra, Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da partiden ayrıldığını duyurdu.

ÇELİK'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Son kulis bilgilerini aktaran TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değildir" sözlerini hatırlattı.

"KAMPTAN SONRA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR"

Sözcan, "Çelik de değişimin an meselesi olduğunu belirtti. 31 Mart seçimlerinin ardından iki kişi kendi insiyatifleriyle görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Önemli bir gelişme. AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Asıl değişikliği Merkez Karar Yönetim… Kurultay’da gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti tabanında…" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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