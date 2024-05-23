AK Parti'de değişim ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamp tarihini bekliyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 09:14 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 09:31 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de köklü değişikliklerin olacağı sinyalini vermişti. Bu değişimin ne zaman olacağı merak edilirken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor." dedi.