Erdoğan'ın değişim talebi sonrası AK Parti'de peş peşe istifalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin ardından aldığı AK Parti'de değişim kararının ardından, partiden istifalar geliyor. AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın seçim başarısızlığı sebebiyle istifasından sonra, Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da partiden ayrıldığını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti istediği başarıyı sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından partide değişim kararı aldı. Bunun üzerine partide başarısız olan isimlerden istifalar geldi.

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RİZE İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar dün yaptığı açıklamada,31 Mart’taki yerel seçim sonuçlarından memnun olmadığını belirterek, kendisini "başarısız" bularak istifa ettiğini açıkladı.

BİR İSTİFA DA ADIYAMAN'DAN

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasında yerel seçimi vurgulayan Bulucu, "Adıyaman ilimiz genelinde özellikle ilçeler bazında büyük bir başarı söz konusu olsa da merkez ilçede hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmamız bizleri derinden etkiledi" dedi.