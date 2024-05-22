Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilcilik açtığını duyurdu. Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı, bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalacaktı" dedi.

ABD'li iş adamı ve milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, peş peşe uyarı ve yaptırımların ardından Türkiye'de temsilcilik açtı. Gelişme, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun artık Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.

EĞER AÇMASAYDI...

Bakan Uraloğlu, X'in Türkiye'nin uyarılarına rağmen temsilci açmasaydı ne olacağını da belirtti. "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı" diyen Uraloğlu, X'in aldığı karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

REKLAM YASAĞI UYGULANDI

Sosyal medya platformu X Türkiye’de temsilcilik açması yönünde birçok defa uyarıldı. Temsilcilik açılana kadar X'e Türkiye’de reklam yasağı uyguladı. Türkiye, temsilci atamaması durumda X'e yavaşlatma cezası uygulayacağı konusunda uyarmıştı.