Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya platformu X, Türkiye&#039;de temsilcilik açtı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilcilik açtığını duyurdu. Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı, bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalacaktı" dedi.

ABD'li iş adamı ve milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, peş peşe uyarı ve yaptırımların ardından Türkiye'de temsilcilik açtı. Gelişme, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun artık Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı - 1. Resim

EĞER AÇMASAYDI...

Bakan Uraloğlu, X'in Türkiye'nin uyarılarına rağmen temsilci açmasaydı ne olacağını da belirtti. "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı" diyen Uraloğlu, X'in aldığı karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

REKLAM YASAĞI UYGULANDI

Sosyal medya platformu X Türkiye’de temsilcilik açması yönünde birçok defa uyarıldı. Temsilcilik açılana kadar X'e Türkiye’de reklam yasağı uyguladı. Türkiye, temsilci atamaması durumda X'e yavaşlatma cezası uygulayacağı konusunda uyarmıştı.

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avustralya'da ilk! Hindistan'dan dönen bir çocukta kuş gribi tespit edildiBu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından şampiyon belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başıboş köpek düzenlemesi meclise geliyor! Taslak metin hazır, 30 gün süre tanınacak - GündemTaslak metin hazır, işte detaylar...Meteoroloji uyardı, 10 ilde kritik alarm! Sağanak yağışlar yurdu saracak - GündemYurdu etkisi altına alacakDaltonlar çetesinde Barış Boyun’la beraber 18 kişi daha yakalandı! Kimlikleri açıklandı - GündemDaltonlar çetesi ifşa oldu! Aralarında o isim de varHindistan'da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim ölü bulundu - GündemMilletvekili gezmeye gittiği ülkede ölü bulunduUyuşturucu kaçakçılığında ilginç yöntem! İç organlarını kullandı - GündemUyuşturucu kaçakçılığında ilginç yöntem! Bağırsaklarına...Hunharca katledilmişti! Üniversiteli Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu - GündemÜniversiteli Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...