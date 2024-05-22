Başıboş köpek sorunu çözülüyor! Yasa teklifi 10 gün içerisinde mecliste

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, başıboş sokak köpeklerine sorununa yönelik hazırlanan düzenlemeyle ilgili bilgi verdi. Çelik, "İngiltere'nin kullandığı modele benzer bir yöntemin kullanılacağının öğrenildiği teklife göre, sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Sahiplenen sokak köpeklerine ip takılacak" dedi. Öte yandan düzenlemenin taslak metninde alınacak önlemler yer alıyor. Yasa teklifinin de 10 gün içerisinde meclise sunulacağı belirtiliyor.

Emrah Özcan ANKARA - Türkiye'de uzun bir süredir devam eden başıboş sokak köpekleri köpeklerine çözüm arayışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in çalışmalara yönelik değerlendirmesi şöyle:

"AK PARTİ, TEKLİFİ HAFTAYA TBMM'YE SUNMAYI PLANLIYOR"

AK Parti, sahipsiz sokak hayvanları sorununa ilişkin çözüm yolları geliştiriyor. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifi hazırlıklarında sona gelen AK Parti, teklifi haftaya TBMM'ye sunmayı planlıyor. İngiltere'nin kullandığı modele benzer bir yöntemin kullanılacağının öğrenildiği teklife göre, sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Sahiplenen sokak köpeklerine ip takılacak.

KONUYLA YENİŞEHİRLİOĞLU İLGİLENECEK

AK Parti kaynakları konu ile alakalı yarın (perşembe) AK Parti Meclis Grubu'na herhangi bir teklif sunulmayacağını, bakanlığın çalışmasının konuyla ilgilenecek Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na verildiğini ve böylelikle yeni bir bilgilendirme sürecinin başlatılacağını belirtti.

TEKLİF 10 GÜN İÇERİSİNDE MECLİSTE

AK Parti kaynakları, "Yenişehirlioğlu, konuyla ilgili raporları olan STK ve akademisyenleri bilgilendirilecek. Bununla alakalı çalışan çok sayıda akademisyen ve STK var ve bunların onlarca raporu var. 10 gün içerisinde çalışma tamamlanacak. Önce sahiplendirme, sonra kısırlaştırma, sonra barınak, uyutma ise en son çare olacak. Sahiplendirme süresinin 15 gün, 3 hafta ya da 30 gün olması tartışmaya açılacak. Torba teklifi ile gelecek. 5199 sayılı kanunda değişikliğe gidilecek ve bu kanunda bazı kavramlar değişecek. Belediyeye yüklenen ve işlemeyen sorumluluklar değiştirilecek. İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki modeller uygulanacak" dedi.

DÜZENLEMEDE NE TÜR KARARLAR VAR?

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin hazırlanan taslak metne göre, sokaklardan toplanıp barınağa alınan köpeklerin sahiplendirilmesi için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplendirilmeyen başıboş köpekler, "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem kullanılarak uyutulacak.