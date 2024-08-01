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Bakan Hakan Fidan Doha'daki İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Hakan Fidan Doha&#039;daki İsmail Heniyye&#039;nin cenaze törenine katılacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye için Katar'ın Doha şehrinde cenaze töreni düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da cenaze törenine katılacağı belirtildi.

Diplomatik Kaynaklar, Katar'ın Doha şehrinde İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağını iddia etti.

BAKAN FİDAN CENAZE TÖRENİ İÇİN DOHA'YA GİDECEK

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmüştü.

Katar'da düzenlenecek cenaze töreni hakkında açıklamalarda bulunan Diplomatik Kaynaklar, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Haniye'nin yarın yapılacak cenaze merasimine katılmak üzere bu gece (1 Ağustos) Doha'ya gitmektedir." ifadelerine yer verdi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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