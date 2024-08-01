Doha'ya defnedilecek olan Heniyye'nin cenazesi Katar'da

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastla öldürüldü. Naaşı Doha'da defnedilecek olan Heniyye'nin cenazesi Katar'a ulaştı.

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İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenazesi Katar'a ulaştı.

NEREYE DEFNEDİLECEK?

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni işlemlerine dair bilgi verildi.

Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Haniye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Haniye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

HENİYYE, SUİKASTLA İRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas lideri İsmail Heniyye, dün sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Hamas hareketi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.