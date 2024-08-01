Nasrallah İsrail'i tehdit etti, Netanyahu 'hazırlıklıyız' diyerek cevap verdi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükr'ü öldürmesinin ardından, "Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." açıklamasında bulundu. Başbakanlık ofisinden karşılık veren Netanyahu, "Hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumdayız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savundu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İç Cephe Komutanlığında düzenlenen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı hangi alanda olursa olsun yapılacak bir saldırıya "ağır bedel ödeteceklerini" ileri süren Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.

NETANYAHU, DESTEKÇİSİ BIDEN'LA GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın asker kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü iddia etti.

Öte yandan İsrail basını Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam telefonda görüşeceğini bildirdi.

NASRALLAH, İSRAİL'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ü öldürmesine ilişkin, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür için düzenlenen cenaze törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

İRAN UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ

Nasrallah, Şükür'ün vurulduğu binada Milad Bedi isimli İran uyruklu bir kişinin öldüğünü aktardı ancak bu kişi hakkında başka detay vermedi. Hizbullah Hareketi, dün, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı. İsrail'in söz konusu saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.