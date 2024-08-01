İsrail, Hamas lideri Haniye'yi şehit etti! Orta Doğu barut kokuyor

Soykırımcı İsrail aynı gece Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’yi, Beyrut’ta Nasrallah’ın sağ kolu Fuad Şükür’ü vurdu. Suikast büyük infiale yol açtı.

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunuyordu. Gece 02.00 sularında kaldığı misafirhanede vuruldu. Aynı binada bulunan Filistin İslami Cihad lideri Nakhalah’ın burnu bile kanamadı. İran, Haniye’yi şehit eden güdümlü füzenin ülke dışından ateşlendiğini duyurdu. Ilımlı bir lider olan ve ateşkes görüşmelerinin kilit ismi Haniye’nin şehadeti ateşin bölgeye yayılma riskini artırdı.

GÜVENLİK ZAAFI

Bu arada, İsrail’in, Haniye’ye yönelik suikast planını Türkiye ve Katar’da uygulamak istediği ancak başaramadığı öğrenildi. İddiaya göre törenlere Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da çağrıldı. Ancak Hizbullah liderinin ziyareti son anda iptal edildi.

Suikastın nasıl yapıldığı konusunda tartışmalar sürerken Hamas’ın üst düzey yetkilisi Halil El-Hayya, “Füze doğrudan Haniye’ye isabet etti” açıklamasında bulundu. Haniye’nin en son Katar’daki oğlu ile görüştüğü, casus yazılımla nokta tespiti yapıldığı da iddialar arasında…

SAVAŞ TAMTAMLARI

Suikast zaten gergin olan bölgeyi iyice gerdi. Hamas, İslami Cihad ve Hizbullah peş peşe suikastın karşılığının verileceği açıklamalarını yaptı. Hamas, İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı ve “İsrail bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” diye intikam yemini etti. Aynı şekilde Hizbullah da “Savaşa hazırız, İsrail’e bütün gücümüzle direneceğiz” dedi.

İNTİKAM GÖREVİMİZ

Dinî lider Hamaney, suikastın İran’da olması sebebiyle “Evimizde şehit edilen Haniye’nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz” diye konuştu. Aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da “İşgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı. İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, suikastin tüm yönleriyle incelenmesi, “olası ihmal veya hatalarla ilgili” işlem yapılması konusunda Tahran Başsavcılığına talimat verdi.

İSRAİL BAYRAM YAPIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Haniye’den doğrudan bahsetmeden “İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik” derken, bazı bakanlardan sevinç dolu ifadelerin yer aldığı mesajlar geldi. İsrail’in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, “Haniye’nin ölümü dünyayı daha güzel hâle getirecek. Artık hayali barış/ teslimiyet anlaşmaları yok” dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkesinin savaşın tırmanmasını istemediğini savundu ancak tüm senaryolar için hazırlık yaptıklarını söyledi. İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, sosyal medya hesabından “İsrail’in tüm düşmanları perişan olacak” mesajını paylaştı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ

Bu arada, suikastın hemen ardından Suriye ve Irak’taki Amerikan üsleri alarm durumuna geçti. Aynı şekilde Yunanistan’ın Girit adasında demirli Amerikan savaş gemileri de İsrail kıyılarına yanaştı.

DOHA'DA DEFNEDİLECEK

Haniye’nin naaşı bügün Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar’a götürülecek, başkent Doha’da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Cenazeye, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ile milletvekilleri katılacak.

YENİ LİDER MEŞAL

Öte yandan, Halid Meşal geçici olarak Siyasi Büro Şefliği’ne getirildi. Meşal, Mossad’ın spreyli saldırısına uğramış, aldığı zehir sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.

ERDOĞAN'DAN ALÇAK SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu öldürülmesini şiddetle kınadığını söyledi.

Erdoğan “Haniye’ye yönelik suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

BAHÇELİ: ADI KONULMAMIŞ SAVAŞ TEDAVÜLDE

Haniye suikastını kınayan MHP lideri Bahçeli “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması, Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hâli tedavüldedir” dedi.