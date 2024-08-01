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İran hedefteki Haniye'yi neden koruyamadı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran hedefteki Haniye&#039;yi neden koruyamadı?

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail tarafından Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin ölümü dünyayı şoke etti. Skandaldan geriye iki soru kaldı: İran hava sistemi füzeyi neden önleyemedi? Haniye'nin o konutta olduğunu İsrail nasıl öğrendi?

İran yine dünyaya rezil oldu. Misilleme yapacağız diye kendi uçaklarını vurdular. Cumhurbaşkanlarının helikopteri düştü, bulamadılar. İsrail’e gönderdikleri SİHA’lar tellere takıldı. Son olarak ülkelerinde misafir olan bir siyasi lider öldürüldü.

Suikast sonrası ortaya cevaplanması gereken birçok soru çıktı. İşte o sorular:

◾ İran böyle bir hava saldırısını nasıl öngöremedi?

◾ Saldırı İran içerisinden mi yoksa başka bir ülkeden atılan füze ile mi gerçekleşti?

◾ İsrail’den veya bir başka ülkeden atıldıysa İran hava sistemi neden önleyemedi?

"İSRAİL NASIL ÖĞRENDİ?"

◾ Kaldığı yer gizli tutulmasına rağmen Heniyye’nin o bölge ve konutta olduğunu İsrail nasıl öğrendi?

◾ Hamas yetkilileri her zaman Tahran’daki siyasi temsilcilikte misafir edilirken Heniyye, neden Gaziler Evi’ne götürüldü?

◾ Suikast, Heniyye binaya girdikten çok kısa bir süre sonra yapıldı. İsrail, Heniyye’nin o saatte ve hangi odada kaldığı bilgisini nasıl elde etti?

◾ İran basını “güdümlü füze ile vuruldu?” dedi ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği açıklanmadı? Savaş uçağı mı yoksa drone mu kullanıldı?

"İRAN NE ZAMAN CEVAP VERECEK?"

◾ Karizmayı çizdiren İran, bu suikasta nasıl ve ne zaman cevap verecek?

◾ Netanyahu ABD ziyaretinde suikast bilgisini Amerikalı yetkililerle paylaştı mı? Golan’ın vurulması planlı bir olay mı?

◾ ABD Netanyahu’ya suikastın nasıl yapılacağı konusunda bilgi ve taktik verdi mi?

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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