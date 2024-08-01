İran, Haniye suikastına cevap vermeye hazır! "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde..."

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, İsrail tarafından Tahran'da gerçekleştirilen Haniye suikastına "uygun gördükleri zaman ve şekilde" cevap vereceklerini söyledi.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikast sonrası açıklamalarda bulunan Hamas İsrail'i işaret etti ve saldırıyı 'korkakça bir eylem' olarak nitelendirdi.

Suikast sonrası dünyadan İsrail'e tepki yağarken, tahminler ve tepkiler de peş peşe geldi. New York Times, İran dini lideri Hamaney'in Tel Aviv ve Hayfa çevrelerindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle saldırı başlatabileceğini yazarken, İran cephesinden yeni açıklama geldi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz" dedi.

İravani, saldırının İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin devamı olduğunu dile getirirken, İsrail'in aynı zamanda siyasi bir gündeminin de olduğunu, bölgede barış ve istikrarı önceliklendiren yeni hükümetin ilk gününe gölge düşürmek istediğini söyledi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

İran'ın söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getiren İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz" dedi.

"Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz" diyen İravani, İsrail'in suç ve terör faaliyetine kararlı şekilde cevap vereceklerini, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine bağlılığını teyit etti.

İravani, bölgede barışın sadece bu ilkelere saygıyla sağlanacağını belirterek, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere karşı saldırgan tutum içinde olduğunu ifade etti.

"ABD" VURGUSU

"İsrail rejiminin savaş çığırtkanı liderlerinin" uluslararası hukukun temel ilkelerine hiçbir şekilde saygı duymadığını kaydeden İravani, ABD'nin de bu çerçevede sorumluluğu bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

İravani, uluslararası toplum ve BMGK'nin korkunç suçlara karşı sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizerek, "BMGK'de 10 aydır, özellikle ABD olmak üzere yaklaşık 10 ülke, İsrail'in Gazze'de katliam ve bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinden sorumlu tutulmasını engelledi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin İsrail'in Filistin halkına karşı kıyım ve soykırımını meşrulaştırmaya çalıştığını belirten İravani, bu ülkelerin meşru müdafaa kavramının da yanlış yorumlanmasına yol açtığını söyledi.