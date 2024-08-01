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İranlı askeri danışman Milad Bidi İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldü

Düzenleyen: / Kaynak: TASS
- Güncelleme:
İranlı askeri danışman Milad Bidi İsrail&#039;in Beyrut&#039;a düzenlediği hava saldırısında öldü

Dünya Haberleri  / TASS

İran'ın Lübnan'daki askeri danışmanlarından Milad Bidi, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldü.

SNN televizyon kanalı, İranlı askeri danışman Milad Bidi'nin 30 Temmuz'da İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Televizyon kanalından yapılan açıklamada, “İran'ın askeri danışmanlarından Milad Bidi, Siyonist rejim savaşçılarının Beyrut'a düzenlediği saldırıda şehit oldu” denildi.

FUAD ŞÜKRÜ'NÜN BİTİŞİĞİNDE YAŞIYORDU

Mehr Haber Ajansı, Bidi'nin cesedinin birkaç saat önce teşhis edildiğini söyledi. Haber ajansına göre Bidi, Hizbullah'ın askeri komutanlarından Fuad Şükr'ün bitişiğinde yaşıyordu.

ŞÜKR'ÜN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İsrail ordusu 30 Temmuz akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ordu, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın füze silahları da dahil olmak üzere stratejik konulardan sorumlu sağ kolu olduğuna inandığı Fuad Şükr'ün hassas bir operasyonla öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail, 27 Temmuz'da İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi kasabası Majdal Shams'a düzenlenen ve 12 çocuğun ölümüne neden olan saldırının arkasında Şükr'ün olduğunu iddia ediyor.

Daha önce Hizbullah saldırıya karıştığını reddetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: TASS
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