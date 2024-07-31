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Beyrut saldırısı hedefi buldu mu? Komutan Fuad Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldığı iddiası

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Beyrut saldırısı hedefi buldu mu? Komutan Fuad Şükr&#039;ün cansız bedenine ulaşıldığı iddiası

Dünya Haberleri

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın 2. ismi olan komutan Fuad Şükr'ün hedef alındığı belirtilmişti.

Al-Jazeera, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın askeri lideri Fuad Şükr'ün cesedinin binanın enkazından çıkarıldığını duyurdu.

İLK AÇIKLAMADA SAĞ KURTULDU DENİLDİ

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ün saldırıdan kurtulduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 74 yaralının olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail basını, saldırıda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ve söz konusu kişinin Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğunu iddia etti.

Beyrut saldırısının ardından açıklandı! Komutan Fuad Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

İSRAİL'DEN 'FUAD ŞÜKÜR'Ü ÖLDÜRDÜK' İDDİASI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hedefledikleri Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ün öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail kanadı Şükr'ün öldürüldüğünü belirtirken, Hizbullah kanadı ise kurtulduğunu belirtti. 

ŞÜKR'ÜN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDI İDDİASI

Al-Jazeera, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın askeri lideri Fuad Şükr'ün cesedinin binanın enkazından çıkarıldığını duyurdu.

Görselde Şükr'ün hayatını kaybettiği görüldü. Öte yandan Hizbullah kanadından resmi bir açıklama gelmedi.

Beyrut saldırısının ardından açıklandı! Komutan Fuad Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldı - 2. Resim

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