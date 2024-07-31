BMGK suikastin ardından acil toplanma kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastinin ardından acil toplanma kararı aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemi derinden etkiledi.

Pek çok dünya ülkesi suikasti kınayan açıklamalarda bulunurken, Birleşmiş Milletler'den (BM) son dakika karar geldi.

BMGK'DA TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

İRAN ACİL TOLANTI İSTEDİ

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST

Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.