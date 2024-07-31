New York Times yazdı! İran lideri Hamaney saldırı emri verdi iddiası
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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New York Times, Hamas lideri Haniye suikastinin ardından İran Dini Lideri Hamaney'in Tel Aviv ve Hayfa çevrelerindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle saldırı başlatabileceğini yazdı. Öte yandan Hamaney'in saldırı emri verdiği de iddia edildi. İsrail Kanal 12 televizyonu, bazı yabancı havayolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşları iptal ettiğini belirtti.
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Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya