Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > New York Times yazdı! İran lideri Hamaney saldırı emri verdi iddiası

New York Times yazdı! İran lideri Hamaney saldırı emri verdi iddiası

Düzenleyen:
- Güncelleme:
New York Times yazdı! İran lideri Hamaney saldırı emri verdi iddiası

Dünya Haberleri

New York Times, Hamas lideri Haniye suikastinin ardından İran Dini Lideri Hamaney'in Tel Aviv ve Hayfa çevrelerindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle saldırı başlatabileceğini yazdı. Öte yandan Hamaney'in saldırı emri verdiği de iddia edildi. İsrail Kanal 12 televizyonu, bazı yabancı havayolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşları iptal ettiğini belirtti.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren savaşı kendisinin bitirmediğini itiraf etti! Dikkat çeken Haniye detayı - DünyaSavaşı kendisinin bitirmediğini itiraf ettiBMGK suikastin ardından acil toplanma kararı aldı - DünyaBMGK Haniye için toplanıyor!Beyrut saldırısı hedefi buldu! Komutan Fuad Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldı - DünyaKomutan Şükr'ün cansız bedenine ulaşıldıİsrail'in Beyrut saldırısının ardından ölü sayısının arttığı açıklandı - DünyaBeyrut'tan acı haber! Ölü sayısı arttıİsrail basını yazdı! Haniye öldürülürken Netanyahu ne yapıyordu? - DünyaHaniye öldürülürken Netanyahu ne yapıyordu?İsrail Beyrut'u vurdu, Bakan Katz mevkidaşlarına mektup yolladı: Topyekun savaşle ilgilenmiyoruz - Dünyaİsrail topkeyun saldıracak mı? Dikkat çeken mektup
Sonraki Haber Yükleniyor...