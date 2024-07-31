New York Times yazdı! İran lideri Hamaney saldırı emri verdi iddiası

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 31 Temmuz 2024 22:28 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 22:34 - Güncelleme:

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New York Times, Hamas lideri Haniye suikastinin ardından İran Dini Lideri Hamaney'in Tel Aviv ve Hayfa çevrelerindeki askeri hedeflere İHA ve füzelerle saldırı başlatabileceğini yazdı. Öte yandan Hamaney'in saldırı emri verdiği de iddia edildi. İsrail Kanal 12 televizyonu, bazı yabancı havayolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşları iptal ettiğini belirtti.